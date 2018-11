Da più di mezzo secolo si parla di dismissione del complesso di norme che rendono difficile e penalizzante il rapporto di cittadini ed imprese con la pubblica amministrazione, ma, stando alla realtà, la situazione non sembra solo rimasta immutata, ma anzi ulteriormente complicata dalle leggi e leggine di Stato e Regioni, dalle interpretazioni di regolamenti comunitari e dal moltiplicarsi del livelli di controllo. Il risultato è agghiacciante e lo ha documentato un’inchiesta dei giornalisti del Pool di “Quotidiano Nazionale”, con esempi che danno la dimensione di quanto questo nodo intricato e perverso possa produrre da solo più danni di una manovra finanziaria lacunosa o di un’impennata dello spread. In un comune importante delle Marche l’acquisto di un modesto omaggio floreale a un atleta locale ha comportato il pronunciamento di 3 enti e 5 delibere; nel bresciano un’anziana signora ha sostenuto una dura lotta per dimostrare di essere viva e non morta, come aveva stabilito l’Inps che l’aveva convocata con una lettera mai pervenuta; nel pavese, un signore che intendeva aprire un locale per la lavorazione e lo smercio di pizza al taglio, dopo 10 anni di tribolazioni ha gettato la spugna e ha venduto ai cinesi; nel bergamasco, il gestore di un pub lotta duramente da mesi per ottenere l’autorizzazione ad apporre un’insegna per il locale. Sono, questi, episodi forse limite, ma ai quali potrebbe aggiungersi una vasta antologia di iniquità e assurdità burocratiche, ma che, bene spiegano anche perché tanti amministratori locali rischino la loro tranquillità personale e il buon nome della famiglia per schivare il rischio di cadere in errore e di rischiare l’incriminazione per atti riguardanti l’iniziativa economica e i diritti dei cittadini. Forse, il governo del cambiamento dovrebbe dare un chiaro segnale della volontà di smantellare questo mostro normativo e legislativo a più teste e di inoculare nell’amministrazione pubblica elementi che la rendono appena moderna, e sperabilmente, più europea.