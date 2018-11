La faglia che incrina, senza però romperlo, il rapporto fra M5S e Lega comincia a dare segni di vivacità con una frequenza sempre maggiore. Ultimo episodio, la scontata diversità, in materia di termovalorizzatori, fra i due partnes di governo, con la Lega che ne difende l’utilità e l’adozione e il movimento di Grillo, purtroppo ancora prigioniero su questa materia, come su altre, di pregiudizi pseudo – ambientalisti, che traggono credibilità non dallo stato delle cognizioni scientifiche o della ricerca, ma da confuse teorie quali quelle propinate, accanto a cose utili, dalla rete. Così, nell’attesa del meglio, il bene va a farsi benedire, con sfortunate città come Roma, dove avendo esorcizzato, compresa la sinistra, tutte le soluzioni realisticamente attuabili, si spendono cifre a tutto tondo per esportare rifiuti da altre regioni italiane nel Nord Europa, che non solo ci guadagna ma ne trae un surplus energetico per illuminare le città prossime agli impianti. Questa, della dannazione per i termovalorizzatori che invece fanno mostra di se nel panorama delle maggiori città europee sta al pari delle teorie pseudo-scientifiche con le quali sono stati contestati i vaccini e la realizzazione di grandi opere strategicamente essenziali per lo sviluppo e la capacità competitive del nostro paese. Fra l’altro, tornando sui rifiuti, sulla pelle dei romani incombe anche la minaccia che viene dall’Abruzzo che tempo fa ha aperto le porte al trattamento della “Monnezza” capitolina, a chiuderle, qualora il comune intendesse procedere, come sembra, al trasferimento del terminal dei bus, che serve largamente le località abruzzesi da Tiburtina alla lontana Anagnina. Per ora la coalizione di governo regge, ma ci sono ormai questioni non secondarie da chiarire, pensando, prima che al reddito di cittadinanza, al milione e duecentomila bambini che, secondo un recente studio, vivono in condizioni di estrema povertà.