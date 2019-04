Il WWF punta l'attenzione sullo straordinario valore dei "polmoni" del Pianeta che non solo sono essenziali per la vita sulla Terra ma che rappresentano un elemento cruciale nella lotta ai cambiamenti climatici. Le foreste coprono il 31% delle terre emerse del pianeta, costituiscono l'habitat per il 75% della biodiversita' terrestre e, in varie forme e particolarmente grazie al processo della fotosintesi clorofilliana, contribuiscono alla lotta al cambiamento climatico. Oggi la superficie forestale globale e' estesa meno di 4 miliardi di ettari: il 93% e' foresta naturale, mentre la superficie di foresta piantata rappresenta il 7%. Nel periodo fra il 1990 e 2015, la superficie di foreste e' diminuita di 129 milioni di ettari, un'area che equivale quasi all'intero Sudafrica. La perdita netta annuale media nel periodo 2010-2015, invece, e' stata di 3,3 milioni di ettari e la maggior parte riguarda le foreste naturali. Secondo un interessante studio apparso su Nature nel 2015 si stima che all'inizio della rivoluzione agricola vi fossero sulla Terra circa 6.000 miliardi di alberi mentre oggi ne abbiamo circa 3.000 miliardi. Questa grave perdita di capitale naturale e' stata negli ultimi anni parzialmente compensata dal recupero naturale di terre abbandonate da agricoltori o allevatori (2,2 milioni di ettari all'anno) e da nuove piantagioni (3,1 milioni di ettari all'anno). La principale causa della deforestazione e' l'agricoltura commerciale su larga scala, che ha rappresentato circa il 40% della deforestazione nei tropici e sub-tropici; mentre l'agricoltura di sussistenza locale ha inciso per il 33%, l'infrastrutturazione per il 10%, l'espansione urbana per il 10% e l'estrazione mineraria per il 7%. In Italia, nel periodo 2005-2015 la superficie interessata da formazioni forestali, secondo la FAO, e' pari a 9,2 milioni di ettari, con una crescita annua dello 0,6%. Nell'Accordo di Parigi approvato dalla COP 21 della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sul Cambiamento Climatico (UNFCCC) per mantenere l'aumento della temperatura media mondiale ben al di sotto di 2°C rispetto ai livelli preindustriali e di fare il possibile per limitare l'aumento a 1,5°C, oltre alle massicce riduzioni a breve termine delle emissioni di gas climalteranti, si richiede anche l'applicazione di tecniche di "emissione negativa" che estraggano dall'atmosfera l'anidride carbonica gia' emessa. La fotosintesi clorofilliana, processo che estrae l'anidride carbonica dall'aria, utilizzando l'acqua, e la trasforma in materia vegetale, e' uno dei mezzi naturali che da 3,5 miliardi di anni permette di assorbire CO2 ed e' ovviamente utile nella lotta contro i cambiamenti climatici. Le foreste del mondo, tra il 1990 e il 2007 hanno sequestrato in media 2,4 miliardi di tonnellate di carbonio all'anno. Secondo i dati della FAO del 2010 le foreste manterrebbero immagazzinate 289 miliardi di tonnellate di carbonio nella biomassa viva, nel legno morto, nella lettiera e nel suolo. Il legno, composto per circa il 50% di carbonio, se utilizzato per produrre beni di lunga durata, come edifici e parti di essi, mantiene naturalmente intrappolata la CO2 mentre, se usato come combustibile, la rilascia in atmosfera. Nel nostro Paese, dalle stime dell'Inventario Nazionale delle Foreste e del sequestro del carbonio 2005, risulterebbe che la quantita' di carbonio organico presente nella parte vegetale presente fuori del terreno dei boschi italiani (alberi vivi, rinnovazione e arbusti) ammonta a 472,7 milioni di tonnellate, mentre quella rimossa annualmente dall'atmosfera ammonterebbe a circa 12,6 milioni di tonnellate. (Italpress).